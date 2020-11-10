Под Рязанью нашли более двух тонн опасного мяса

В октябре при проверке ООО «Старожиловская птица» в рефрижераторном контейнере предприятия нашли тушки птицы общим весом 2500 кг. На продукции отсутствовала маркировка и другие документы, подтверждающие безопасность.