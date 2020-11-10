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Пенсионный фонд: рязанки будут получать маткапитал автоматически до 1 марта
На ежемесячные выплаты имеют право семьи, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года, и доход на каждого члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных. В рязанском регионе это 23 286 рублей. Сумма ежемесячной выплаты — 10 154 рубля.

Рязанским семьям, которые уже получают выплаты и у которых выплатной период заканчивается с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, обращаться в ПФР для продления получения средств не нужно. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

Необходимо только согласие владельца сертификата. Специалисты Фонда свяжутся с рязанцами по телефону и, получив подтверждение, продлят выплату.

Отмечается, что обращающимся за выплатой впервые необходимо подать заявление и предоставить справки о доходах. Можно лично по предварительной записи в любой клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ, либо в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

На ежемесячные выплаты имеют право семьи, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года, и доход на каждого члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных. В рязанском регионе это 23 286 рублей. Сумма ежемесячной выплаты — 10 154 рубля.