На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене

Нападавший встретил экс-супругу возле дома, когда та отводила ребенка в детский сад. Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый ударил около семи раз топором по рукам женщины.

На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене топором, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нападавший встретил экс-супругу возле дома, когда та отводила ребенка в детский сад.

Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый ударил около семи раз топором по рукам женщины.

После инцидента злоумышленник зашел в подъезд и попросил жительницу дома вызвать скорую, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Житель Алтая заключен под стражу.