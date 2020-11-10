\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 76.4 -0.55 11/11
ЦБ EUR 90.36 -1.14 11/11
Нал. USD 76.15 / 77.85 15:30
Нал. EUR 89.95 / 90.5 14:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
15 843
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
21 053
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
21 465
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
18 104
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене
Нападавший встретил экс-супругу возле дома, когда та отводила ребенка в детский сад. Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый ударил около семи раз топором по рукам женщины.

На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей жене топором, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нападавший встретил экс-супругу возле дома, когда та отводила ребенка в детский сад.

Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый ударил около семи раз топором по рукам женщины.

После инцидента злоумышленник зашел в подъезд и попросил жительницу дома вызвать скорую, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Житель Алтая заключен под стражу.