Любимов рассказал об идеальном образе Рязанской области

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел II деловой форум «Вектор производительности». В нем приняли участие Николай Любимов, министр экономического развития России Максим Решетников. На форуме обсудили вопросы повышения производительности труда, уделили внимание поддержки занятости и рассказали о «бережливом производстве».

Во вторник, 10 ноября, в Рязани прошел II деловой форум «Вектор производительности».

В нем приняли участие Николай Любимов, министр экономического развития России Максим Решетников.

На форуме обсудили вопросы повышения производительности труда, уделили внимание поддержки занятости и рассказали о «бережливом производстве».

Гостями форума стал вицеспикер Совета Федерации ФС России Николай Журавлев и руководители федеральных ведомств, отвечающих за внедрение бережливого производства и роста производительности труда.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, нацпроект сумел объединить множество отраслей экономики и расширить круг своих возможностей, добавив поддержку экспорта, молодых предпринимателей и специалистов.

Министр отметил, что за время реализации нацпроекта, к нему присоединились еще 650 предприятий страны, поэтому многое из запланированного удалось сделать.

«Устойчивого темпа роста 3% и выше, а именно такую задачу поставил Президент, невозможно достичь без устойчивого роста производительности труда. Этот вопрос напрямую связан с ростом заработной платы, уровнем доходов населения, инвестиций, добавленной стоимости, а значит, налогов в бюджеты, социальных выплат… Помогая предприятиям по производительности, мы финансируем экономический рост, смену производственной культуры, повышаем конкурентоспособность нашей страны», — рассказал Максим Решетников.

В свою очередь Николай Любимов обратил внимание, что в Рязанской области созданы все условия для поддержки предприятий на всех стадиях их развития.

«Выстроена целая цепочка сопроводительной, административной и финансовой поддержки предприятий на всех стадиях их жизни, при возникновении любого вектора развития», — поделился губернатор.

Любимов добавил, что форум стал отличным поводом посмотреть на Рязанскую область со стороны.

«Мы должны себя позиционировать во вне как регион, в котором хорошо работать, жить и в который хочется приехать… Это очень важно для будущего», — подчеркнул губернатор.

В конце форума прошло награждение предприятий-участников национального проекта. Представителям лучших производств Николай Любимов и Максим Решетников лично вручили дипломы.

Стоит отметить, что форум прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.