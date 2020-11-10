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Из-за аварии на четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Утром во вторник, 10 ноября, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии. Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

Утром во вторник, 10 ноября, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 13:30 воды не будет на улице Полетаева, дома 26, 26 корпус 1, 28, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • поселок Шпалозавод, дома 4, 5а, 5б, 5, 9, 10, 11, 12, 13;
  • улица Тимакова, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • улица Дружная, дом 16 корпус 1.