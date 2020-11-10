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Инфекционист высказался о новой волне коронавируса в 2021 году
Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев высказался о новой волне коронавируса в 2021 году. Он дал интервью радио Sputnik.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев высказался о новой волне коронавируса в 2021 году. Он дал интервью радио Sputnik.

По словам врача, четвертой волны COVID-19 можно не опасаться, так как этот «коронавирус далеко не первый в нашей жизни». С течением времени люди друг к другу приспособятся и будут легче переносить заболевание, считает инфекционист.

Гультяев уверен, что следующий год Россия встретит во всеоружии, и четвертой волны вируса не будет. «Подъем ожидается, но не будет таких чудовищных цифр», — отметил он.

Вакцина от COVID-19 «защитит должным образом, по крайней мере на ближайшие годы», заключил врач.