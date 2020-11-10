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Фомин поздравил рязанских полицейских с праздником
Он подчеркнул, что перед ведомством стоят масштабные государственные задачи по противостоянию терроризму и экстремизму, защите национальных интересов страны.

Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанских полицейских с профессиональным праздником. Текст опубликовала пресс-служба облдумы.

«Управление МВД по Рязанской области имеет высокий рейтинг среди субъектов Центрального федерального округа и всей России. Благодаря высокому профессионализму и умелым действиям личного состава в регионе уменьшилось количество правонарушений тяжкого и особо тяжкого характера. Это важно для населения, влияет на стабильность социально-экономической ситуации, рязанцы чувствуют себя увереннее, спокойны за свои семьи», — отметил Фомин.

Он подчеркнул, что перед ведомством стоят масштабные государственные задачи по противостоянию терроризму и экстремизму, защите национальных интересов страны.

«Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять свой служебный и гражданский долг, способствовать безопасности наших граждан», — сказал председатель облдумы.

Он поблагодарил сотрудников за труд, мужество, готовность всегда прийти на помощь, за достойное продолжение лучших традиций старшего поколения.

Фомин пожелал полицейским крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов.