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Физик объяснил потепление климата в России
По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус. Он предположил, что страна будет наблюдать в будущем новые рекорды.

Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением. Об этом заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Его слова публикует РИА Новости.

По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус.

Он предположил, что страна будет наблюдать в будущем новые рекорды.

Однако специалист считает, что изменение климата не опасно для России и даже может оказать положительный эффект.