Еще 111 рязанцев заразились COVID-19
Еще 111 рязанцев заразились COVID-19. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил региональный оперштаб. Всего в области зарегистрировано 11 780 заболевших.
Еще 111 рязанцев заразились COVID-19. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил региональный оперштаб.
Всего в области зарегистрировано 11 780 заболевших. За последние сутки вылечились 86 (всего 8 442), за время пандемии скончались 67 пациентов.
В России выявили 20 977 новых случаев заражения (1 817 109), выздоровели 15 600 пациентов (1 350 741), умерли 368 (31 161).