Эксперт рассказал, почему не стоит включать телефон отпечатком пальцев

Применение датчика на смартфоне или компьютере чревато утечкой личных биометрических данных. Смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца.

Эксперт рассказал, почему не стоит включать телефон отпечатком пальцев. Слова завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова приводит агентство « Прайм ».

Он отметил, что применение датчика на смартфоне или компьютере чревато утечкой личных биометрических данных.

По мнению Садыкова, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца.

«И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все», — отмечает эксперт.

Кроме того, по его словам, система часто дает сбой и отказывается работать.

Он посоветовал отказаться от таких датчиков и вернуться к паролям. По его мнению, наибольшую безопасность даст так называемый плавающий пароль, зависящий от даты, месяца или других обстоятельств, которые могут быть известны только владельцу.