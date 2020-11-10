Ефремов будет отбывать наказание в колонии Кокорина и Мамаева

Во вторник, 10 ноября, Ефремова доставили в СИЗО-3 в Белгороде и поместили на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката актера Владимира Васильева.

По его словам, во вторник, 10 ноября, Ефремова доставили в СИЗО-3 в Белгороде и поместили на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.