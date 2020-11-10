\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 76.4 -0.55 11/11
ЦБ EUR 90.36 -1.14 11/11
Нал. USD 76.35 / 77.85 19:57
Нал. EUR 90.25 / 90.85 17:06
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
16 355
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
21 565
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
21 983
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
18 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Ефремов будет отбывать наказание в колонии Кокорина и Мамаева
Во вторник, 10 ноября, Ефремова доставили в СИЗО-3 в Белгороде и поместили на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката актера Владимира Васильева.

По его словам, во вторник, 10 ноября, Ефремова доставили в СИЗО-3 в Белгороде и поместили на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.