Центробанк порекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов

Рекомендации разработали по результатам пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out (выдача наличных держателем карт в торгово-сервисных предприятиях). Лимиты распространяются на все карты в совокупности, открытые в одном банке.

Банк России порекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.

Рекомендации разработали по результатам пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out (выдача наличных держателем карт в торгово-сервисных предприятиях). Лимиты распространяются на все карты в совокупности, открытые в одном банке.

Их рекомендовали ввести «для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность», говорится в письме ЦБ.

Банк России также рекомендует предоставлять услугу cash-out только при условии покупки держателем карты товара или услуги в магазине.