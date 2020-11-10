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Apple представила новые ноутбуки на собственном процессоре
Apple представила новый MacBook Air, он станет первым компьютером компании на собственном процессоре M1. В США продажи стартуют по цене от 999 долларов (76 тысяч рублей). По словам представителей компании, ноутбук «мощнее, чем 98 процентов» других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году.

Во вторник, 10 ноября, Apple представила новый MacBook Air, он станет первым компьютером компании на собственном процессоре M1. Об этом пишет «Лента.Ру».

В США продажи стартуют по цене от 999 долларов (76 тысяч рублей). По словам представителей компании, ноутбук «мощнее, чем 98 процентов» других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году.

Кроме того, Apple презентовала новый Mac Mini. Его цена стартует от 699 долларов (53 тысячи рублей). Среди новинок представлен и MacBook Pro.

Уточняется, что он будет работать до 20 часов на одном заряде, оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового компьютера составит 1299 долларов (100 тысяч рублей).

Фото с официального сайта apple.com