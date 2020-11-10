25 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 пациентов — средней степени тяжести. Всего в больницах находятся 458 пациентов с COVID-19, в том числе шесть детей.

49 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в рязанских больницах. 25 из них подключены к ИВЛ. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил оперштаб региона.

Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 пациентов — средней степени тяжести.

Всего в больницах находятся 458 пациентов с COVID-19, в том числе шесть детей.