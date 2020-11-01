Врач предсказал «вырождение» коронавируса

Многие врачи считают, что коронавирус должен исчезнуть, если у населения выработается «коллективный иммунитет». Специалист объяснил, что на самом деле подразумевается подд этим.

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал предположение, что произойдет с коронавирусом в будущем. Об этом он написал в своем Telegram .

По словам специалиста, многие врачи считают, что коронавирус должен исчезнуть, если у населения выработается «коллективный иммунитет».

Мясников объяснил, что это возможно с заболеваниями, похожими на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет. По словам врача, в ситуации с коронавирусом это невозможно.

Специалист отметил, что под «коллективным иммунитетом» имеется ввиду вырождение COVID-19 в ОРЗ.

Он добавил, что четыре циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30% всех ОРЗ.