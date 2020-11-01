Видео: на Почтовой прошли рейды по антикороновирусным мерам

Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений. Должностных лиц привлекут к ответственности.

В субботу, 1 ноября, в Рязанской области прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер в заведениях общественного питания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Рязани рейды устроили на улице Почтовой. В них поучаствовали сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и МВД. Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений.

Должностных лиц привлекут к ответственности.

В отношении двух предприятий материалы передадут в суд.

Рейды продолжаются.

Напомним, в ночь на субботу рязанцы отметили Хэллоуин.