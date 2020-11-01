Видео: на Почтовой прошли рейды по антикороновирусным мерам
Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений. Должностных лиц привлекут к ответственности.
В субботу, 1 ноября, в Рязанской области прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер в заведениях общественного питания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В Рязани рейды устроили на улице Почтовой. В них поучаствовали сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и МВД. Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений.
Должностных лиц привлекут к ответственности.
В отношении двух предприятий материалы передадут в суд.
Рейды продолжаются.
Напомним, в ночь на субботу рязанцы отметили Хэллоуин.