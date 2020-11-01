\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 79.33 0.46 31/10
ЦБ EUR 92.63 0.03 31/10
Нал. USD 77.91 / 79.9 18:14
Нал. EUR 90.92 / 93.1 18:14
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
19
10 338
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
32 447
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
35 184
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
36 484
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Видео: на Почтовой прошли рейды по антикороновирусным мерам
Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений. Должностных лиц привлекут к ответственности.

В субботу, 1 ноября, в Рязанской области прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер в заведениях общественного питания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Рязани рейды устроили на улице Почтовой. В них поучаствовали сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и МВД. Во время проверки зафиксировали более 100 нарушений.

Должностных лиц привлекут к ответственности.

В отношении двух предприятий материалы передадут в суд.

Рейды продолжаются.

Напомним, в ночь на субботу рязанцы отметили Хэллоуин.