В Турции с начала августа 11 россиян скончались от COVID-19

В стране пандемия коронавируса достигла второго пика. В минувшую пятницу в Турции зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом.

В Турции с открытия курортного сезона скончались 11 россиян с коронавирусом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

По ее словам, в республике коронавирус нашли у 326 российских граждан.

Ранее глава турецкого Минздрава заявлял, что в стране пандемия коронавируса достигла второго пика. В минувшую пятницу в Турции зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом — 2322. Это стало наибольшим показателем с конца апреля.