В Рязанской области вновь выявили больше сотни случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 18 665 заболевших.

В Рязанской области за сутки вновь выявили больше сотни случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщил столичный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у 102 рязанцев. С начала пандемии заразились 10 825 человек, вылечились 7 740 (39 за сутки), умерли 63 пациента (за сутки летальных случаев нет).

В России зарегистрировали 18 665 заболевших (всего 1 636 781). Выздоровели 10 259 человек (1 225 673), умерли 245 (28 235).