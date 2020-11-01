В Рязани открылся участок для выборов президента Молдавии
В России открыли 17 избирательных участков.
В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии выбирают президента. В России открылись 17 избирательных участков, один из них находится в Рязани,
Голосование также стартовало в Москве, Мытищах и Одинцове, Санкт-Петербурге, Сургуте, Сочи, Туле, Костроме, Курске и Липецке.
Всего граждане Молдавии будут голосовать в 26 странах. Отмечается, что процедуру проводят с соблюдением санитарных норм.В Рязани избирательный участок находится в «Доме общественных организаций» по адресу: Первомайский проспект, дом №17. Для выборов необходимы загранпаспорт, внутренний паспорт, удостоверение моряка. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: