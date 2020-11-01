В России упростили оформление пособий на детей

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 ноября в России вступил в силу упрощенный порядок оформления пособий на детей 3-7 лет из малообеспеченных семей. Распоряжение об этом 29 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь гражданам не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Чиновники сами получат эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, с 1 июня россияне с низкими доходами получают ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Выплаты составляют 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.