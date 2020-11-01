В центре Рязани дали отопление в доме, от которого отказалась управляющая компания

Дом, в котором живут 14 человек, оказался без отопления из-за отказа управляющей организации от его обслуживания. Жильцам посоветовали самостоятельно найти компанию, которая возьмет газовый котел на техническое обслуживание.

В доме №22 по улице Сенной восстановили теплоснабжение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Активисты регионального отделения ОНФ сообщили в горадминистрацию о том, что дом 1816 года постройки, в котором живут 14 человек, оказался без отопления из-за отказа управляющей организации от его обслуживания.

В сентябре 2020 года представители ООО «УК Центр» и предприятия «Газпром Межрегионгаз Рязань» отключили и опломбировали общедомовой газовый котел.

Управляющая компания отказалась от обслуживания дома из-за низкой рентабельности и состояния здания.

Жильцам организация посоветовала самостоятельно найти компанию, которая возьмет газовый котел на техническое обслуживание.

В мэрии отреагировали на обращение активистов. По поручению главы горадминстрации Елены Сорокиной на обращение «оперативно отреагировали».

«Для дома №22 на улице Сенной нашли новую управляющую компанию ООО „УЖК Зеленый сад — Мой дом“, после чего, 30 октября, в квартирах жильцов вновь появилось тепло», — сообщили в мэрии.