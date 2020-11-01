Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой или умеренной форме У всех сохранялся стойкий иммунный ответ.

Американские ученые выяснили, сколько сохраняются антитела у переболевших COVID-19. Исследование специалистов опубликовано в журнале Science.

Ученые утверждают, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев.

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой или умеренной форме. У всех сохранялся стойкий иммунный ответ.

После ученые проследили за данными 121 человека в этой выборке и выяснили, что в большинстве случаев сохраняются стабильные титры нейтрализующих антител.

Исследователи подчеркнули, что антитела не гарантируют полную защиту от коронавируса, но уменьшают шансы повторного инфицирования и могут ослабить болезнь.

Ранее длительный иммунитет зафиксировали у пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.