Ученые открыли новую смертельную болезнь

Исследователи назвали новый синдром VEXAS.

Ученые открыли новую смертельную болезнь. Ей подвержены мужчины, передает РИА Новости со ссылкой на журнал The New England Journal of Medicine.

Исследователи назвали новый синдром VEXAS. Заболевшие страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

По словам ученых, болезнь связана с мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме и в 40% случаев приводит к болезни.

Эксперты считают, что VEXAS объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.