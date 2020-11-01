Ученые открыли новую смертельную болезнь
Исследователи назвали новый синдром VEXAS.
Ученые открыли новую смертельную болезнь. Ей подвержены мужчины,
Исследователи назвали новый синдром VEXAS. Заболевшие страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
По словам ученых, болезнь связана с мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме и в 40% случаев приводит к болезни.
Эксперты считают, что VEXAS объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.