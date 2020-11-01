Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в первую неделю ноября

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю ноября. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В понедельник, 2 ноября, воздух днем прогреется до +8 градусов. Затем ожидается небольшое потепление: во вторник до +9, в среду до +10 градусов. В четверг уже +8 градусов, в пятницу будет до +6.

Ночами от +3 до +6 градусов.

Согласно прогнозу, ожидается преимущественно небольшая облачность.