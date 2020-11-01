Сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО

Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда выступили против работы с артистом.

Сестра Михаила Ефремова Анастасия в беседе с «МК» оценила перспективу его работы в хозотряде СИЗО. Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда выступили против работы с артистом. Некоторые из них считают, что задания Ефремова придется выполнять другим.

«С него корона не упадет, — считает сестра Ефремова. — Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!»

По словам женщины, в СИЗО актер остается «живым» и не теряет чувства юмора. Она отметила, что близкие будут «биться за то, чтобы Мишу вернули»

«И не важно, на каких условиях, унизительных или нет», — добавила сестра актера.

Ранее стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.

Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок.