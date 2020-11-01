\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 79.33 0.46 31/10
ЦБ EUR 92.63 0.03 31/10
Нал. USD 78.4 / 81.25 15:48
Нал. EUR 91.5 / 93.1 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
19
9 660
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
31 778
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
34 518
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
35 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда выступили против работы с артистом.

Сестра Михаила Ефремова Анастасия в беседе с «МК» оценила перспективу его работы в хозотряде СИЗО. Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда выступили против работы с артистом. Некоторые из них считают, что задания Ефремова придется выполнять другим.

«С него корона не упадет, — считает сестра Ефремова. — Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!»

По словам женщины, в СИЗО актер остается «живым» и не теряет чувства юмора. Она отметила, что близкие будут «биться за то, чтобы Мишу вернули»

«И не важно, на каких условиях, унизительных или нет», — добавила сестра актера.

Ранее стало известно, чем занимается Ефремов в СИЗО.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.

Ефремов рассказал, где хочет отбывать срок.