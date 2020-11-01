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Россияне изменили отношение к идее сократить рабочую неделю
В прошлом году «за» идею о четырехдневной рабочей неделе высказывались 49% респондентов. В этом году показатель снизился.

Россияне стали с меньшим энтузиазмом воспринимать идею о четырехдневной рабочей неделе. Итоги опроса сотрудников компаний предоставил портал Superjob, передает РБК.

В прошлом году «за» идею о четырехдневной рабочей неделе высказывались 49% респондентов. Показатель снизился до 40%. Также выросло число тех, кто против идеи — 37% (год назад был 31%). Чаще переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают женщины (42 против 38%).

Мужчины желают проводить на работе лишний день (40 против 34%). Отмечается, что желание иметь выходной с возрастом уменьшается. Среди молодых людей до 24 лет идею поддержали 44%, среди респондентов старше 35 лет — 37%. Респонденты с зарплатой выше 80 тысяч рублей высказали опасение, что их доход может снизиться, поэтому выступили против идеи.

Напомним, летом прошлого года Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели.