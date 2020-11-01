Путин назвал плюсы работы на «удаленке»

Президент признался, что привык к этому. Он добавил, что с аудиторией работать «интересней и живее».

Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на «удаленке». Он признался, что привык к такому режиму, сообщила « Россия 1 ».

На форуме «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин спросил у президента, не тяжело ли ему вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что привык к этому.

Он добавил, что с аудиторией работать «интересней и живее».

«Но хорошо, что есть такие возможности», — отметил президент.

Он пояснил, что «удаленка» позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собирать большое количество заинтересованных лиц.