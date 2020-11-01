Появились фото необычного проявления коронавируса

С увеличением числа заболевших коронавирусом стало расти количество жалоб на этот симптом даже в теплое время года. Исследователи зарегистрировали 12 тысяч человек с коронавирусом, у которых заметили подобные признаки.

Появились фотографии нетипичного проявления коронавируса — красных и фиолетовых бугорках на пальцах рук и ног. Об этом сообщил Huffington Post .

Ранее такие шишки считались следствием обморожения.

С увеличением числа заболевших коронавирусом стало расти количество жалоб на этот симптом даже в теплое время года.

Отмечается, что исследователи зарегистрировали 12 тысяч человек с коронавирусом, у которых заметили подобный симптом.

По словам опрошенных, красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но не зудят. После того, как сыпь заканчивается, верхние слои кожи могут «слезать».

Один из специалистов, который занимался исследованием, отметил, что ключевым механизмом, вызывающим поражения, может быть повреждения эндотелия.

Явление может сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.

Признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит болезнь бессимптомно.