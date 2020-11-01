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Любимов подвел итоги годовой акции в память о героях Великой Отечественной
В течение года все желающие рассказывали о подвигах рязанцах.

В воскресенье, 1 ноября, губернатор Николай Любимов подвел итоги акции в память о героях Великой Отечественной войны «Нам есть кем гордиться». В течение года все желающие рассказывали о подвигах рязанцах.

«Видеоролики с рассказами мы размещали в интернете, а плакаты с информацией о Героях — в школах, зданиях администраций и других организаций, к 9 Мая во всех районных центрах установили тематические стенды, — пояснил глава региона. — Был издан также полный биографический справочник Героев Советского Союза, родившихся на Рязанской земле».

Любимов уточнил, что акцию презентовали в Совете Федерации и на выставке, посвященной 75-летию Победы, которая прошла на Красной площади.

«Помнить наших героев — наша святая обязанность, мы должны делать все возможное, чтобы сохранить историческую правду, передать молодому поколению наши ценности и традиции. Подводя итоги акции, я бы хотел поблагодарить всех, кто принял участие в этой масштабной работе. Большое вам всем спасибо! — обратился к рязанцам Любимов. — Эта акция стала очень большим нашим делом».