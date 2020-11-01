Камера на рязанском перекрестке ошибочно оштрафовала водителя

Фотофиксацию момента, за который назначили штраф, рязанец прислал в редакцию.

Камера на перекрестке улиц Спортивной и Есенина ошибочно оштрафовала рязанского водителя. Фотофиксацию момента, за который назначили штраф, рязанец прислал в редакцию РЗН.инфо.

На этом перекрестке поворот налево со Спортивной на Есенина разрешен только из левого ряда. Именно так и двигался автомобиль, однако система по неизвестной причине посчитала, что рязанец поворачивал из правой полосы.

«Нарушение» зафиксировано 15 октября. Пострадали ли аналогично другие водители, неизвестно.

РЗН. инфо обратилось за комментарием в региональное ГИБДД.

После публикации новости еще один рязанец сообщил редакции о подобном случае. Судя по фотофиксации, его «нарушение» произошло 3 ноября. Водитель намерен обратиться к автоинспекторам.