Камера на рязанском перекрестке ошибочно оштрафовала водителя
Фотофиксацию момента, за который назначили штраф, рязанец прислал в редакцию.
Камера на перекрестке улиц Спортивной и Есенина ошибочно оштрафовала рязанского водителя. Фотофиксацию момента, за который назначили штраф, рязанец прислал в редакцию РЗН.инфо.
На этом перекрестке поворот налево со Спортивной на Есенина разрешен только из левого ряда. Именно так и двигался автомобиль, однако система по неизвестной причине посчитала, что рязанец поворачивал из правой полосы.
«Нарушение» зафиксировано 15 октября. Пострадали ли аналогично другие водители, неизвестно.
РЗН. инфо обратилось за комментарием в региональное ГИБДД.
После публикации новости еще один рязанец сообщил редакции о подобном случае. Судя по фотофиксации, его «нарушение» произошло 3 ноября. Водитель намерен обратиться к автоинспекторам.