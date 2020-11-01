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Генетик прокомментировала сообщение о новой смертельной болезни
Ранее ученые сообщили о новой болезни, которая поражает мужчин.

Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова прокомментировала Ura.ru сообщение о новой смертельной болезни. По ее словам, симптом VEXAS не несет угрозы в глобальном масштабе.

Азова пояснила, что болезнь, вызванная редкой соматической мутацией, — это «просто интересный случай, не так часто встречающийся». Она отметила, что для исследования людей с подобной мутацией очень мало.

Ранее ученые сообщили о новом синдроме, который поражает мужчин. По заявлениям исследователей, пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях. В 40% случаев заболевание может привести к смерти.