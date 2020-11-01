Больше 400 рязанцев с коронавирусом находятся в больницах

Среди пациентов шесть детей. В оперштабе рассказали о состоянии заболевших.

По состоянию на 18:30 в воскресенье, 1 ноября, в рязанских больницах находятся 435 пациентов с коронавирусом, из шесть детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 66 человек врачи оценили как удовлетворительное, 325 пациентов находятся в средней степени тяжести. 44 человека в тяжелом состоянии, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных болезнь протекает в легкой форме.