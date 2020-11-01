Белоруссия закроет границу на въезд для иностранцев

Ограничения связаны с COVID-19.

С 1 ноября Белоруссия закроет границу на въезд для иностранцев и лиц без гражданства из-за COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на Госпогранкомитет,

Ограничение не распространяется на прибывающих через Национальный аэропорт Минск.

Запрет не затронет тех, кто едет по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии. Также ограничений нет для россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

Проехать через Белоруссию смогут водители, выполняющие международные автомобильные перевозки, члены экипажей судов и поездных бригад. Пропустят через границу и иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории страны и разрешение на работу, а также в ряде других случаев.