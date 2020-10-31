Видео: в челябинской поликлинике произошел взрыв

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при монтаже оборудования. Из больницы эвакуировали 150 человек.

Утром в субботу, 31 октября, в поликлинике горбольницы №2 Челябинска произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. Об этом передает РИА Новости .

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при монтаже оборудования. Эвакуировали 150 человек. По информации ТАСС , погибли два человека.

Некоторых разместили в помещениях местного стадиона, еще 32 человек перевезли в другие медучреждения. Тех, кто сильно пострадал, увезла реанимация.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В Челябинске объявили режим ЧС. Начала проверку прокуратура. СК возбудил уголовное дело после пожара по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).