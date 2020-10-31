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Видео: в челябинской поликлинике произошел взрыв
По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при монтаже оборудования. Из больницы эвакуировали 150 человек.

Утром в субботу, 31 октября, в поликлинике горбольницы №2 Челябинска произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. Об этом передает РИА Новости.

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при монтаже оборудования. Эвакуировали 150 человек. По информации ТАСС, погибли два человека.

Некоторых разместили в помещениях местного стадиона, еще 32 человек перевезли в другие медучреждения. Тех, кто сильно пострадал, увезла реанимация.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В Челябинске объявили режим ЧС. Начала проверку прокуратура. СК возбудил уголовное дело после пожара по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).