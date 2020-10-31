Видео: полиция напомнила рязанцам о масочном режиме
Также полиция напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции. За нарушения грозит штраф.
В субботу, 31 октября, полиция выехала на улицы Рязани, чтобы напомнить горожанам о масочном режиме. Видео распространил региональный оперштаб.
Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в общественном транспорте и местах массового скопления людей необходимо носить маски. Также полиция напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции.
За нарушения грозит штраф.