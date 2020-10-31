В Сараевском районе ввели карантин из-за бешенства животных

Зоной заболевания объявили село целиком. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

В селе Максы Сараевского района ввели карантин из-за бешенства животных. Соответствующее постановление правительства Рязанской области официально опубликовали 27 октября.

Бешенство обнаружили в дворе дома № 23 на улице Дачной. Зоной заболевания объявили село целиком. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничения продлятся до 26 декабря.