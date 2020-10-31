В Рязанской области зарегистрировали еще 99 случаев заражения коронавирусом

Всего число случаев заражения достигло 10 723. В России за сутки заболели 18 140 в 85 регионах

В Рязанской области зарегистрировали еще 99 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения достигло 10 723. За сутки выздоровел 71 человек, всего вылечился за весь период 7 701 человек. Новых смертей не зарегистрировали, всего число летальных случаев достигло 63.

В России за сутки заболели 18 140 в 85 регионах. Общее число достигло 1 618 116. За последние сутки по стране выписали 14 854 человек, за весь период — 1 215 414. За последние сутки умерли 334 человек, за весь период — 27 990.