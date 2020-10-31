В Рязанской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Злоумышленник скрылся от следствия в Рязанской области. Его задержали сотрудники уголовного розыска.

Рязанская полиция задержала москвича, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

37-летнего мужчину обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ).

Злоумышленник скрылся от следствия в Рязанской области, где его задержали сотрудники уголовного розыска.