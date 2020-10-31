В региональный парламент внесли проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Внесение в облдуму законопроекта прошло в пятницу, 30 октября.

Внесение в облдуму законопроекта «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» прошло в пятницу, 30 октября, сообщили на сайте рязанской облдумы.

В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Аркадий Фомин, его заместитель Александр Шевырев, председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин, заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина, министр финансов Марина Наумова.

Аркадий Фомин отметил, что проект бюджета внесен в строгом соответствии с законом о бюджетном процессе и поблагодарил коллег из правительства за проделанную работу.

«Впереди большая работа, но мы всегда находили компромисс и решения по самым сложным вопросам. Уверен, что конструктивная работа в стенах областной Думы между правительством Рязанской области и депутатским корпусом будет выстроена и при подготовке к принятию бюджета на предстоящую трехлетку», — подчеркнул он.

По его словам, один из главных приоритетов в работе над бюджетом — это вопрос здравоохранения, поддержки людей в период пандемии как по линии оказания медицинских услуг, так и по другим вопросам.

Заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина рассказала, что внесенный проект бюджета сбалансирован, в нем учтены все основные социальные обязательства региона перед населением, необходимое софинансирование по участию в национальных проектах и все приоритетные проекты и направления, которые были обозначены в текущем году.

«Мы увеличили объем резервного фонда Рязанской области, большая часть этих расходов — почти 90% - выделены на реализацию мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. В ближайшие дни выделяется очередной транш, который позволит закупить оборудование для ковидных отделений и лекарственные препараты», — напомнила она.

Аркадий Фомин также сообщил, что при рассмотрении бюджета повышенное внимание будет уделяться финансированию расходов на благоустройство территорий, приведение в нормативное состояние дорог.

Как пояснила Светлана Горячкина, по дорожному фонду на следующий год предусмотрен значительный рост доходов — почти 12%. Регион получает дополнительные средства от акцизов, которые централизованно пойдут в дорожный фонд и будут направлены на содержание дорог регионального значения, в том числе и на ремонт муниципальных дорог.

Председатель регионального парламента обратил внимание на то, что проект бюджета будет рассмотрен на совете председателей представительных органов местного самоуправления при облдуме в части обсуждения вопросов межбюджетных отношений, поддержки муниципалитетов.

По информации министра финансов Марины Наумовой, при формировании бюджета на следующий год заложено увеличение объема дотаций на 5,7% и объема бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

В ближайшее время на заседании комитета по бюджету и налогам будет рассмотрен вопрос о соответствии внесенного проекта «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» региональному законодательству.