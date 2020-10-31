В Гидрометцентре спрогнозировали теплую зиму
Погода будет неоднородной. В большинстве регионов России будет температура выше нормы.
В большинстве регионов России метеорологи спрогнозировали теплую зиму в этом году. Об этом передает
По его словам возможны «значительные морозы», погода будет неоднородной.
В декабре ожидается температура выше нормы. В январе и феврале также будет теплая для большинства регионов России погода.
Вильфанд ранее сообщил, что снежный покров в столице образуется 27-30 ноября.