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В Гидрометцентре спрогнозировали теплую зиму
Погода будет неоднородной. В большинстве регионов России будет температура выше нормы.

В большинстве регионов России метеорологи спрогнозировали теплую зиму в этом году. Об этом передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам возможны «значительные морозы», погода будет неоднородной.

В декабре ожидается температура выше нормы. В январе и феврале также будет теплая для большинства регионов России погода.

Вильфанд ранее сообщил, что снежный покров в столице образуется 27-30 ноября.