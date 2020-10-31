Рязанская налоговая сообщила о приеме только по предварительной записи

Посещать налоговую необходимо только в масках.

Рязанская налоговая сообщила о приеме только по предварительной записи, передает УФНС России по региону.

С 26 октября прием и обслуживание налогоплательщиков будет по предварительной записи по «Онлайн-записи на прием в инспекцию».

Посещать налоговую необходимо только в масках. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе ведется через бокс (ящик) для приема входящей корреспонденции.

Необходимо также указывать на документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.