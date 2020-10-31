Рязанка Римма Шабанова стала победительницей конкурса «Мастера гостеприимства»

На конкурс подавали заявки более 20 тысяч человек со всей страны.

В пятницу, 30 октября, в Москве завершается финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В этом конкурсе рязанка Римма Шабанова стала победительницей.

В течение двух дней участники прошли заключительные оценочные испытания и представили свои проекты в сфере туризма и гостеприимства.

Всего в состязании участвовали 186 финалистов, 45 участников получили диплом победителей.

Отбор проходил по двум направлениям. Определяли победители авторских туристских проектов и лидеров отрасли по профессиональным компетенциям.

Второе место в региональном полуфинале в Туле Римма Шабанова завоевала еще в феврале.

«Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты оценивали лидерство, командность, гостеприимство, коммуникативность. Участники решали рабочие кейсы, разрабатывали долгосрочные стратегии, создавали тур продукта и набирали команды на проект.

В деловых играх конкурсанты демонстрировали умение вести за собой, точно определять и формулировать цели и задачи, убеждать других в своей правоте, быстро ориентироваться в ситуации стресса и ограниченность времени, брать инициативу и отстаивать мнение.

На конкурс подавали заявки более 20 тысяч человек со всей страны. В очные полуфиналы вышло около 1000 конкурсантов.