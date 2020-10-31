Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений в ноябре

Об этом рассказал эксперт по фондовом рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Эксперт по фондовом рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер посоветовал россиянам в ноябре хранить сбережения в рублях, передает РИА Новости.

По оценкам эксперта, в октябре рубль отбил часть потерь. Фундаментальные основы российской экономики сохраняют устойчивость. В случае, если ситуация на внешней орбите нормализуется, позиции рубля могут укрепиться, считает Зельцгер.

Он также посоветовал обратить внимание на евро и китайский юань. Зельцгер указал на то, что евро имеет более устойчивые перспективы по сравнению с долларом. Это связано с тем, что в Европе быстрее восстанавливается экономика посе пандемии.