Путин внес в Думу поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента

Президент, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту.

Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, передает РБК.

Законопроект, в числе прочего, наделяет президента правом назначать пожизненных сенаторов. Кроме того, статусом пожизненного сенатора может быть наделен экс-президент России и граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.

Президент, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту.

В законе расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов.

Так, предусмотрено, что осужденные за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение пяти лет. Для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии отменяется ценз оседлости.