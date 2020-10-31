Названы самые надежные автомобили в России

Эксперты проанализировали более 2 млн ремонтных операций. В рейтинг попали машины, которые меньше всего ломались.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в России. Исследование опубликовали компании Fit Service и Gruzdev Analyze, пишет « Российская газета ».

Эксперты проанализировали более 2 млн ремонтных операций, которые провели в сети Fit Service (230 СТО в более чем 110 российских городов).

Из них исключили работы по ремонту кузова, монтаж, химчистку, мойку и другие, всего 23 операции. По оставшимся работам, среди которых техобслуживание, поломки, составили рейтинг.

Эксперты пришли к выводу, что автомобиль надежнее, если меньше доля поломок.

Лидером списка стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class с показателем поломок 49,5%. На втором месте оказался седан Toyota Camry (51,1%). В тройку также попал кроссовер Skoda Yeti (51,6%).

В пятерке оказались Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%).

Из моделей Lada самым надежным признали Xray (52,96%), он оказался на 21 строчке рейтинга.

По самым надежным маркам рейтинг возглавила Skoda, на втором месте оказался Mercedes-Benz, в топ-10 попали также Volkswagen, MINI, Subaru, Toyota, Jeep, Kia, Opel и Porsche.