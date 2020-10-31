\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 79.33 0.46 31/10
ЦБ EUR 92.63 0.03 31/10
Нал. USD 78.6 / 81.25 16:59
Нал. EUR 92.15 / 93.04 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
19
6 883
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
28 990
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
31 766
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
33 059
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Названы самые надежные автомобили в России
Эксперты проанализировали более 2 млн ремонтных операций. В рейтинг попали машины, которые меньше всего ломались.

Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в России. Исследование опубликовали компании Fit Service и Gruzdev Analyze, пишет «Российская газета».

Эксперты проанализировали более 2 млн ремонтных операций, которые провели в сети Fit Service (230 СТО в более чем 110 российских городов).

Из них исключили работы по ремонту кузова, монтаж, химчистку, мойку и другие, всего 23 операции. По оставшимся работам, среди которых техобслуживание, поломки, составили рейтинг.

Эксперты пришли к выводу, что автомобиль надежнее, если меньше доля поломок.

Лидером списка стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class с показателем поломок 49,5%. На втором месте оказался седан Toyota Camry (51,1%). В тройку также попал кроссовер Skoda Yeti (51,6%).

В пятерке оказались Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%).

Из моделей Lada самым надежным признали Xray (52,96%), он оказался на 21 строчке рейтинга.

По самым надежным маркам рейтинг возглавила Skoda, на втором месте оказался Mercedes-Benz, в топ-10 попали также Volkswagen, MINI, Subaru, Toyota, Jeep, Kia, Opel и Porsche.