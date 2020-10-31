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Появилось последнее интервью рязанского КВНщика Никиты Васильева
Прощание с комиком прошло в пятницу, 30 октября, на Богородском кладбище.

Появилось последнее интервью рязанского КВНщика Никиты Васильева.

Интервью записывали 14 октября.

«Почти вся наша команда знала Никиту задолго до съемок, поэтому интервью получилось каким- то невероятно искренним. Это интервью — не только про него. Но и в память о нем», — сообщили на YouTube-канале «Арт-центр Рязань».

Напомним, Никита Васильев скончался 28 октября. Он известен своей игрой в КВН, выступлениями в стендап-шоу, участием в «Открытом микрофоне» на ТНТ.

Прощание с комиком прошло в пятницу, 30 октября, на Богородском кладбище.