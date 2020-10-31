Москвич совершил серию краж в Рязанской области

Он поехал на автомобиле в Рязанскую область, чтобы совершить кражи в магазинах. Мужчину задержали.

В Рязанской области поймали жителя столичного региона, который совершил несколько краж в магазинах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились сотрудники супермаркета в Михайлове, которые сообщили, что из торгового зала пропали продукты, также об этом заявили в магазине в селе Стрелецкие выселки Михайловского района.

Оперативники проанализировали записи с камер наблюдения. На видео попали моменты краж и автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Полиция выяснила движение автомобиля.

Позже сотрудники скопинского уголовного розыска сообщили, что задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в этих кражах. Выяснилось, что москвич причастен к похожим кражам из магазинов в Скопине.

По предварительной информации, он поехал на автомобиле в Рязанскую область, чтобы совершить кражи в магазинах.

«Если мужчина, заходя в магазин, замечал, что за его действиями никто не наблюдает, то совершал хищения товаров и, спрятав добычу под одеждой, выходил на улицу и отправлялся в следующий населенный пункт. Полицейские прервали его „гастроль“ в самом начале», — рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.