Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

По словам Жемчугова, специалист может быть заразен в течение всего инкубационного периода. Специалист посоветовал все это время носить маски.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с « НСН ».

По словам Жемчугова, специалист может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три.

Он посоветовал носить тем, кто контактировал с заболевшими, маски не менее 14 дней.

Специалист порекомендовал при любых симптомах простуды провести тест на коронавирус, а также на грипп.