Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
По словам Жемчугова, специалист может быть заразен в течение всего инкубационного периода. Специалист посоветовал все это время носить маски.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с «
По словам Жемчугова, специалист может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три.
Он посоветовал носить тем, кто контактировал с заболевшими, маски не менее 14 дней.
Специалист порекомендовал при любых симптомах простуды провести тест на коронавирус, а также на грипп.