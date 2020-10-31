Эксперты рассказали, когда Россия подойдет к пику заболеваемости COVID-19
На пике число новых случаев заражения коронавирусом по стране в сутки составит около 20 тысяч человек.
Заболеваемость коронавирусом в регионах России достигнет своего пика в разное время. Ориентировочно это произойдет в начале или середине ноября, передает
Специалист объяснил это тем, что рост заболеваемости начался в разных регионах в разное время.
Он добавил, что точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет много факторов.
По словам Горелова, на пике число новых случаев заражения коронавирусом по стране в сутки составит около 20 тысяч человек. Он отметил, что многое зависит от соблюдения профилактических мер гражданами.