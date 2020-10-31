Два рязанца ограбили аптеку ради наркотиков

Они украли из аптеки дорогую косметику. Злоумышленников удалось поймать с помощью камер видеонаблюдения.

В Рязани двое мужчин ограбили аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчины зашли за витрину аптеки и забрали несколько флаконов с дорогим средством для ухода за кожей. Сотрудники потребовали оплатить косметику, в ответ злоумышленники начали угрожать, а затем скрылись.

Полиция зафиксировала внешность мужчин по камерам видеонаблюдения.

Одним из злоумышленников оказался 23-летний рязанец, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за наркопреступления. Оперативники опросили его родственников и знакомых и выяснили, что его место проживания никому неизвестно.

Через некоторое время его зафиксировала камера наблюдения в одном из районов Рязани.

В этом районе нашли злоумышленника и его 33-летнего приятеля, который также ограбил аптеку.

Их задержали.

Выяснилось, что похищенную косметику в тот же день продали, а деньги потратили на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до семи лет лишения свободы.