Два рязанца ограбили аптеку ради наркотиков

В Рязани двое мужчин ограбили аптеку. Об этом сообщили в
Мужчины зашли за витрину аптеки и забрали несколько флаконов с дорогим средством для ухода за кожей. Сотрудники потребовали оплатить косметику, в ответ злоумышленники начали угрожать, а затем скрылись.
Полиция зафиксировала внешность мужчин по камерам видеонаблюдения.
Одним из злоумышленников оказался 23-летний рязанец, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за наркопреступления. Оперативники опросили его родственников и знакомых и выяснили, что его место проживания никому неизвестно.
Через некоторое время его зафиксировала камера наблюдения в одном из районов Рязани.
В этом районе нашли злоумышленника и его 33-летнего приятеля, который также ограбил аптеку.
Их задержали.
Выяснилось, что похищенную косметику в тот же день продали, а деньги потратили на наркотики.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до семи лет лишения свободы.